“Fuori dal Comune”, ok dalla Regione al progetto ideato per i giovani (Di venerdì 8 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPadula (Sa) – È stato approvato e ammesso al finanziamento dalla Regione Campania, il progetto “Fuori dal Comune”, presentato dal Comune di Padula e dal Forum dei giovani della città di Padula, classificato al primo posto tra i progetti concorrenti al bando regionale “giovani in Comune”. Un progetto importante per il Vallo di Diano e che avvicinerà i giovani alle Istituzioni locali ed europee. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Padula, Paolo Imparato e dall’assessore comunale alle politiche giovanili, Filomena Chiappardo: “Questo progetto – spiegano –consentirà ai ragazzi di vivere un’opportunità unica”. Opportunità per i giovani che da sempre l’amministrazione comunale di Padula ha rivolto ai suoi ragazzi ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - Mattarella : “Fuori dalla fase critica grazie a coesione - medici e operatori sanitari. Ora progettare la ripartenza”

