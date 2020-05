Diritti Tv: la Serie A congela la causa a Sky, Dazn e Img. In Germania la Budeslinga riparte in chiaro (Di venerdì 8 maggio 2020) Serie A La ripresa del calcio in Italia è ancora un’incognita. L’intenzione di far ripartire il Campionato di prima categoria in realtà c’è, subordinata però alla definizione di alcuni dettagli di natura sanitaria, sportiva ed economica. Di rimbalzo, anche i risvolti televisivi della faccenda risultano tutti da chiarire: per questo, la Lega Serie A ha congelato momentaneamente la decisione di fare causa a Sky, Dazn e Img dopo il mancato pagamento dell’ultima rata dei Diritti tv 2019-20, in scadenza a inizio di maggio. I Club calcistici avrebbero infatti potuto procedere con un’ingiunzione di pagamento nei confronti dei broadcaster, ma aspetteranno fino a quando non sarà chiaro se il Campionato ripartirà o meno. Al riguardo, le ipotesi al vaglio sarebbero principalmente due: la ripresa nel week-end del 13 e 14 ... Leggi su davidemaggio Capital Partners interessato a gestire i diritti TV della serie A. Meret ha fatto vedere che talento è

