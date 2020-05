De Luca: «Se tra due settimane in Campania non ci saranno nuovi focolai apriremo tutto» (Di venerdì 8 maggio 2020) Il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato come ogni venerdì in diretta Facebook alla cittadinanza. «La Campania è entrata pienamente nella Fase 2. Abbiamo un modello Campania: essere efficaci nella sicurezza, nella concretezza, nel rigore. Significa decisioni rapide, scelte chiare e niente demagogia. Mi capita di ascoltare colleghi di altre regioni che dicono ‘riapriamo tutto’. Chi vuole aprire domani lo faccia, se ne assuma la responsabilità. Ma facciamola finita con questo chiacchiericcio strumentale. Noi riapriremo tutto ma non vogliamo chiudere subito dopodomani. Vogliamo aprire per sempre, non a singhiozzo». Sugli aiuti economici: «Impegniamo come Regione Campania quasi 1 miliardo di euro entro un mese, soldi da dare a famiglie, pensionati, imprese, lavoratori autonomi. Abbiamo rispettato i tempi: questo ... Leggi su ilnapolista Coronavirus - De Luca su Salvini : “C’è un politico milanese che va in giro a mostrare gli occhiali nuovi color pannolino di bimbo”

È morto Luca Nicolini, tra i fondatori del Festivaletteratura di Mantova

Pisa, 8 maggio 2020 - È polemica per l'ordinanza del sindaco di Pisa Michele Conti, in vigore dal 7 al 17 maggio, che nei giorni festivi e prefestivi consente l'accesso alle spiagge del litorale pisan ...

Sanità, De Luca: in Campania ospedali più sicuri che al Nord

Napoli, 8 mag. (askanews) – “Tanti sistemi ospedalieri del Nord fino ad oggi hanno campato con centinaia di milioni che prendevano dalla Campania, pertanto invito i miei concittadini di evitare di and ...

