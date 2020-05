Covid e debiti | gli organismi di crisi in soccorso degli imprenditori | “Legge 3 2012

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 8 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiEmergenza chiama emergenza. La legge 3/consente una grande opportunità per i soggetti che in questo momento di difficoltà maggiormente stanno soffrendo per la mancanza di liquidità. Ne parliamo con il dottore Stefano Bardari, Commercialista esperto nella gestione dellad’impresa nonché referente dell’Organismo di composizione dellada Sovraindebitamento istituito presso il Comune di Calvi ed autorizzato dal Ministero della Giustizia operante per la circoscrizione del Tribunale di Benevento. La tenuta del tessuto economico-produttivo italiano è messa a dura prova dai “lockdown” necessari a contrastare la diffusione del-10. Come possono gliaffrontare questa situazione di difficoltà? “L’attuale situazione sta creando una fortissima...