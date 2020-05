Coronavirus, troppo pochi italiani hanno contratto l’infezione: per evitare una violenta ripresa dell’epidemia bisogna individuare i positivi (Di venerdì 8 maggio 2020) Individuare e isolare i nuovi contagi è a questo punto fondamentale, se si considera la bassa percentuale di persone che in Italia ha finora avuto l’infezione: lo rileva il Rapporto Covid-19 della Commissione Salute dell’Accademia Nazionale dei Lincei. Gli esperti stimano che all’uscita dal lockdown la percentuale di chi ha avuto l’infezione sia “molto bassa, inferiore al 10% della popolazione, il che – si legge – implica che la maggior parte delle persone sara’ ancora del tutto vulnerabile al virus“. Nel documento si rileva che “quando viene attuata la mitigazione delle misure di blocco, il contenimento dell’epidemia o una sua violenta ripresa dipenderanno essenzialmente dall’efficacia più o meno elevata con cui viene messa in atto un’intensa campagna per individuare le persone infette ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : Conte - ‘recovery fund sfida cruciale - realtà prima sia troppo tardi’

Individuare e isolare i nuovi contagi è a questo punto fondamentale, se si considera la bassa percentuale di persone che in Italia ha finora avuto l'infezione: lo rileva il Rapporto Covid-19 della Commissione Salute dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Gli esperti stimano che all'uscita dal lockdown la percentuale di chi ha avuto l'infezione sia "molto bassa, inferiore al 10% della popolazione, il che – si legge – implica che la maggior parte delle persone sara' ancora del tutto vulnerabile al virus". Nel documento si rileva che "quando viene attuata la mitigazione delle misure di blocco, il contenimento dell'epidemia o una suaripresa dipenderanno essenzialmente dall'efficacia più o meno elevata con cui viene messa in atto un'intensa campagna per individuare le persone infette ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus troppo Coronavirus, occhio ai rischi di arrivare ad un vaccino troppo in fretta Euronews Italiano Coronavirus, l’Australia chiede indagini sui wet market

L’Australia chiede ricerche indipendenti più rigorose e un generale giro di vite sui «wet market»: i mercati — usanza soprattutto della vicina Asia — dove sono in vendita insieme generi alimentari e a ...

Ubi Banca, utile boom nonostante Covid-19

Maògrado affondi le sue radici proprio nei territori più colpiti dal Coronavirus come Bergamo e Brescia, la banca guidata da Victor Massiah ha messo a segno una performance di grande rilievo nel primo ...

