Coronavirus, le vittime superano quota 30 mila (Di venerdì 8 maggio 2020) All’8 maggio in Italia il totale delle persone che hanno contratto il Coronavirus che causa il Covid-19 è 217.185, con un incremento rispetto a ieri di 1.327 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 87.961, con una decrescita di 1.663 assistiti rispetto al 7 maggio. Lo rende noto la Protezione Civile. Tra gli attualmente positivi 1.168 sono in cura presso le terapie intensive, con un calo di 143 pazienti rispetto a ieri. 14.636 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 538 pazienti rispetto a ieri. 72.157 persone, pari al 82% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 243 e portano il totale a 30.201. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 99.023, con un incremento di 2.747 persone rispetto al 7 maggio. Nel dettaglio, i casi attualmente positivi ... Leggi su ildenaro Coronavirus - le vittime superano quota 30 mila

