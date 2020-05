Coronavirus, Iss: «La curva decresce, verso un calo di casi in tutte le regioni». Ma i dati sulla fase 2 non ci sono ancora (Di venerdì 8 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaNotizie incoraggianti arrivano dall’Istituto superiore di sanità sull’andamento dell’epidemia da Coronavirus. Stando alle parole del presidente Silvio Brusaferro, la curva «va decrescendo, è un segnale che prosegue». Dunque – precisa – stiamo andando «verso un numero di casi più basso un po’ in tutte le regioni, inclusa la Lombardia». Un’analisi che però non è ancora in grado di tenere conto dei cambiamenti intervenuti con l’inizio della fase 2, tra riaperture e assembramenti. Solo la prossima settimana sarà possibile comprendere meglio il reale andamento dell’epidemia a saracinesche alzate, come ha confermato Brusaferro: «Dalla prossima settimana avremo i dati relativi ai casi dal 4 maggio in avanti, che dunque ... Leggi su open.online Coronavirus - Brusaferro (Iss) : “La prossima settimana dati sulle riaperture. In base a quelli - si valuteranno le decisioni per la Fase 2. Numeri più bassi in tutte le regioni - inclusa la Lombardia”

Coronavirus - Brusaferro (Iss) : “La prossima settimana dati sulle riaperture. In base a quelli - si valuteranno le decisioni per la Fase 2. Numeri bassi in tutte le regioni - inclusa la Lombardia”

Protezione Civile - conferenza stampa Iss/ Bollettino coronavirus 8 maggio “curva giù” (Di venerdì 8 maggio 2020)in Italia: ultime notizie in direttaNotizie incoraggianti arrivano dall’Istituto superiore di sanità sull’andamento dell’epidemia da. Stando alle parole del presidente Silvio Brusaferro, la«vando, è un segnale che prosegue». Dunque – precisa – stiamo andando «un numero dipiù basso un po’ inle, inclusa la Lombardia». Un’analisi che però non è ancora in grado di tenere conto dei cambiamenti intervenuti con l’inizio della fase 2, tra riaperture e assembramenti. Solo la prossima settimana sarà possibile comprendere meglio il reale andamento dell’epidemia a saracinesche alzate, come ha confermato Brusaferro: «Dalla prossima settimana avremo i dati relativi aidal 4 maggio in avanti, che dunque ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Iss: 'La curva decresce, è un segnale che prosegue' - TgLa7 : #Coronavirus, #Iss: i positivi reali rispetto a quelli noti sono 10-20 volte tanto - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Iss: tasso contagiosità sotto 1 in tutte le regioni #coronavirusitalia - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Brusaferro (Iss): “La prossima settimana dati sulle riaperture. In base a quelli, si valuteranno le decis… - Notiziedi_it : Coronavirus ultime notizie dall’Italia. Istat: 39% di morti in più dal 20 febbraio al 31 marzo. Settimana prossima… -