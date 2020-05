Coronavirus, 270mila morti in tutto il mondo. New York, muore un bimbo per un’infiammazione forse collegata a Covid-19 (Di venerdì 8 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaSono 3.877.914 le persone contagiate da Coronavirus nel mondo, 270.537 i morti. Gli Stati Uniti rimangono il Paese più colpito con 1.259.777 casi, seguono Spagna (221.447) e Italia (215.858). Per numero di vittime è invece il Regno Unito il secondo Paese più colpito dopo gli Usa, segue l’Italia, secondo i dati della Johns Hopkins University. E ci sarebbe la prima vittima tra i più piccoli: un bambino di cinque anni morto a New York. Usa muore un bimbo di 5 anni Secondo quanto afferma il governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo, si sta indagando su come Covid-19 abbia un impatto sui bambini dopo che un bambino di 5 anni a New York City è morto questa settimana per complicazioni legate al Coronavirus. May 8, 2020 «Questo è l’incubo di ogni genitore, giusto? Che ... Leggi su open.online LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : 243 morti in 24 ore in Italia - oltre 270mila vittime nel mondo (Di venerdì 8 maggio 2020)in Italia: ultime notizie in direttaSono 3.877.914 le persone contagiate danel, 270.537 i. Gli Stati Uniti rimangono il Paese più colpito con 1.259.777 casi, seguono Spagna (221.447) e Italia (215.858). Per numero di vittime è invece il Regno Unito il secondo Paese più colpito dopo gli Usa, segue l’Italia, secondo i dati della Johns Hopkins University. E ci sarebbe la prima vittima tra i più piccoli: un bambino di cinque anni morto a New. Usaundi 5 anni Secondo quanto afferma il governatore dello Stato di NewAndrew Cuomo, si sta indagando su come Covid-19 abbia un impatto sui bambini dopo che un bambino di 5 anni a NewCity è morto questa settimana per complicazioni legate al. May 8, 2020 «Questo è l’incubo di ogni genitore, giusto? Che ...

rtl1025 : ?? Sono oltre 270mila i morti provocati dal #coronavirus nel mondo, stando ad un conteggio della Afp. - zazoomblog : LIVE Coronavirus Ultime notizie in DIRETTA: 243 morti in 24 ore in Italia oltre 270mila vittime nel mondo -… - GiaPettinelli : Coronavirus:oltre 270mila morti in mondo - Ultima Ora - ANSA - iconanews : Coronavirus:oltre 270mila morti in mondo - zazoomnews : LIVE Coronavirus Ultime notizie in DIRETTA: 243 morti in 24 ore in Italia oltre 270mila vittime nel mondo -… -