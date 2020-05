Contratto alla tedesca o salta tutto: Renzi detta le condizioni a Conte (Di venerdì 8 maggio 2020) Roma, 8 mag – Forte della sua pattuglia di senatori, determinante per tenere in piedi la maggioranza, Renzi continua a dettare le sue condizioni a Conte. Anche a costo di contraddire la linea di Italia viva sul “Contratto alla tedesca“, osteggiato ai tempo del governo Lega-M5S e ora riproposto dall’ex premier per non far cadere il governo. In un’intervista alla Stampa, all’indomani del vertice (positivo peraltro) a Palazzo Chigi tra Conte e la delegazione di Iv, Renzi alza la posta e lancia un messaggio che più chiaro non si può: “Al premier proponiamo di stilare un Contratto di programma alla tedesca per chiarire dove vogliamo portare l’Italia: quale politica industriale, quali gli interventi per la famiglia, come lavorare sulla scuola”. A quel punto, è l’offerta dell’ex segretario del Pd, “se ... Leggi su ilprimatonazionale Governo - ora Renzi per restare chiede un contratto alla tedesca. Boschi a fine novembre diceva : “Errore - anche da punto di vista costituzionale”

Ultime Notizie dalla rete : Contratto alla Governo, ora Renzi per restare chiede un contratto alla tedesca. 5 mesi fa Boschi diceva: “E’… Il Fatto Quotidiano AGRICOLTURA: AL VIA IL FONDO COVID-19 DA 100 MILIONI PREVISTO DAL CURA ITALIA PER IL COMPARTO PRIMARIO

La Conferenza Stato-Regioni ha trovato l’accordo sul Fondo predisposto nel Cura Italia per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall’emergenza sanitaria Covid-19 e per assicurare la conti ...

Si apre fronte legale tra Sicilia e Deutsche Bank che chiede alla Regione 25mila euro

Si è aperto un fronte legale tra la Regione Sicilia e Deutsche bank. Il gruppo tedesco ha aperto un claim a Londra contestando alla Regione di non avere versato nelle casse della banca 25 mila euro di ...

