Campania, ristoranti pronti al via. Allo studio di De Luca il protocollo dello chef Gennaro Esposito (Di venerdì 8 maggio 2020) Ieri il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha incontrato i ristoratori per discutere su come e quando ripartire. Il Mattino scrive che ciascuna categoria ha presentato un suo protocollo di sicurezza, basato su distanziamento, igienizzazione, turnazioni di lavoratori e clienti e vigilanza sanitaria. L’indicazione che trapela dalla Regione e dai ristoratori presenti è che “se nel fine settimana il trend dei contagi resta come è adesso se non addirittura più basso, e non ci saranno problemi di assembramenti e di gente che non indossa la mascherina, un pensierino perché già dall’inizio della prossima settimana le cucine possano riaprire sul serio il governatore lo farà”. Sempre che il Governo dia il via dal 18 maggio. De Luca spiega: «L’obiettivo è mettere in campo tutto quello che ... Leggi su ilnapolista Campania - De Luca : "Riunione con ristoranti e bar - protocollo per riaprire sarà semplificato"

Coronavirus in Campania - via alla fase due : pizzerie e ristoranti aperti fino alle 23 - sì al jogging

Ristoranti, bar e locali aperti al pubblico: De Luca dà appuntamento a sabato per fissare il protocollo

L’Unità di Crisi della Regione Campania è al lavoro per le definizione di un protocollo da presentare al Governo che contenga le misure da adottare per il settore della ristorazione (ristoranti, pizze ...

