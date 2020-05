Campania, ottimi numeri sui contagi. Ma è al terzultimo posto per tamponi effettuati (Di venerdì 8 maggio 2020) La Campania è nell'ultima fascia in Italia, la cosiddetta Fascia 5, per quanto riguarda il numero di tamponi. La nostra regione è al terzultimo posto in italia per incidenza del numero di tamponi eseguiti ogni 100 mila abitanti. Leggi su tuttonapoli Campania - cresce l'ottimismo : positivi al Covid-19 sotto il 10% per il quarto giorno di fila (Di venerdì 8 maggio 2020) Laè nell'ultima fascia in Italia, la cosiddetta Fascia 5, per quanto riguarda il numero di. La nostra regione è alin italia per incidenza del numero dieseguiti ogni 100 mila abitanti.

Vincenzo De Luca, il blastatore protagonista della quarantena social

Voce bassa, bocca stretta, tempi teatrali e ironia taglientissima, il governatore campano è diventato l'idolo dei social con i suoi video virali «Siamo riusciti a mandare #fratacchione in tendenza. Po ...

