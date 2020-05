Calcio, casi positivi anche al Milan. Il presidente Scaroni: “Contagiati, ma in via di guarigione” (Di venerdì 8 maggio 2020) Si allunga l’elenco delle squadre con giocatori positivi in questo periodo di allenamenti individuali per le compagini di Serie A. Dopo Fiorentina, Sampdoria e Torino, è il Milan a rivelare la presenza di contagiati tra le proprie fila. Seppur non in maniera ufficiale, il club rossonero ha reso nota questa informazione per bocca del presidente Paolo Scaroni, nel corso della WarRoom, il format web di Roma InConTra: “Al Milan abbiamo qualche giocatore contagiato in via di guarigione, ma Maldini, sia il padre che il figlio, ora stanno bene. Milanello è aperto e noi abbiamo già ripreso ad allenarci, mantenendo le distanze. Ci stiamo incamminando verso la ripartenza“, le parole del massimo dirigente rossonero. Non è un mistero che la società meneghina sia tra quelle che spinga maggiormente per una ripartenza del campionato, come confermato ... Leggi su oasport Calcio - riunione Figc-Comitato tecnico scientifico : nessun verdetto - dubbi sui tamponi e sui casi di positività

Calcio : Casini - 'Gazzoni amico buono e leale - Bologna lo ricordi come merita'

La ripresa degli allenamenti da parte delle società di Serie A è la novella più lieta delle ultime settimane del calcio italiano, tormentato dal dubbio della ripartenza e dilaniato dalle differenti ...

