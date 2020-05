Calabria, De Caprio: 'Ripartire senza divisioni per una prosperità che si fonda sul bene comune' (Di venerdì 8 maggio 2020) “Ripartire per garantire i diritti, per non perdere le radici, per rimanere uniti fianco a fianco, senza divisioni, in un momento in cui siamo feriti dal Coronavirus, da una povertà a cui non permetteremo di ridurci in miseria. Vogliamo cercare nella solidarietà consapevole, nella vicinanza ai cittadini, la speranza di costruire una prosperità che si fonda sul bene comune. Leggi anche: Parchi, l'ass. De Caprio: 'Calabria, una grande riserva naturale' È per questo che la presidente Santelli ha giustamente deciso di Ripartire, prima in Italia, per sostenere il lavoro e rimettere in moto l’economia di una Regione dalla straordinarie potenzialità, in un Mezzogiorno che sa e può essere fertile sfruttando le proprie unicità. È la resilienza tenace della Calabria, nella nostra Italia”. Lo afferma il ... Leggi su citynow Ambiente - il colonnello De Caprio : “Tutta la Calabria sia una grande riserva naturale” (Di venerdì 8 maggio 2020) “per garantire i diritti, per non perdere le radici, per rimanere uniti fianco a fianco,, in un momento in cui siamo feriti dal Coronavirus, da una povertà a cui non permetteremo di ridurci in miseria. Vogliamo cercare nella solidarietà consapevole, nella vicinanza ai cittadini, la speranza di costruire una; che sisul bene comune. Leggi anche: Parchi, l'ass. De: ', una grande riserva naturale' È per questo che la presidente Santelli ha giustamente deciso di, prima in Italia, per sostenere il lavoro e rimettere in moto l’economia di una Regione dalla straordinarie potenzialità, in un Mezzogiorno che sa e può essere fertile sfruttando le proprie unicità. È la resilienza tenace della, nella nostra Italia”. Lo afferma il ...

