Bing Liu, il ricercatore cinese che studiava il covid-19, è stato ucciso per ragioni sentimentali (Di venerdì 8 maggio 2020) Bing Liu, docente cinese dell’Università di Pittsburgh impegnato nella ricerca medica contro il covid-19, è stato ucciso da Hao Gu, 46 anni, a seguito di una “lunga disputa sentimentale per contendersi una partner”. Il giallo sull’omicidio del ricercatore, che qualcuno aveva collegato alle sue possibili scoperte sul coronavirus, è stato dunque risolto. Il dottor Bing Liu, docente cinese dell’Università di Pittsburgh impegnato nella ricerca medica contro il covid-19, è stato ucciso da Hao Gu, 46 anni, a seguito di una “lunga disputa sentimentale per contendersi una partner”. Il giallo sull’omicidio del ricercatore, che qualcuno aveva collegato alle sue possibili scoperte sul coronavirus, è stato dunque risolto. Nessun movente misterioso, ma una storia di gelosia finita nel peggiore dei ... Leggi su limemagazine.eu Bing Liu - il ricercatore che stava studiando il Covid-19 ucciso in casa : svelato il movente

