Bayern Monaco, Klose: «Non vedo l’ora di fare il vice» – VIDEO (Di venerdì 8 maggio 2020) Miroslav Klose è pronto a cominciare la sua nuova avventura come vice allenatore del Bayern Monaco. Le sue parole Miroslav Klose ha parlato dopo la nomina a vice allenatore del Bayern Monaco. Incarico che l’ex Lazio coprirà a partire dal 1 luglio. Queste le sue parole. «È una bella sensazione. Come allenatore dell’Under 17 ho appreso molto e conosciuto i talenti del club. Sono sempre stato contatto con Hansi Flick. Lui mi ha chiamato e mi ha chiesto se volessi lavorare con lui. Non c’è voluto molto per essere pronto per questo ruolo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 La Top 11 degli acquisti più costosi nella storia del Bayern Monaco

Pres. onorario Bayern Monaco ai tifosi : "Ingoiate il rospo ora o non ci sarà più il calcio!"

