Asl Caserta, concorso veterinari: Barbaro scrive ai ministri Speranza e Dadone (Di venerdì 8 maggio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiIrregolarità all’ASL di Caserta in occasione del concorso per 51 dirigenti veterinari bandito con delibera n. 1218 del 29 settembre 2017 dall’ASL di Caserta. Dopo numerose denunce (afferenti, addirittura, ad ipotesi gravissime di corruzione e favoritismi politici) il caso torna all’attenzione del Governo con una nuova interrogazione parlamentare sul caso presentata dal sen. Claudio Barbaro (Lega) ed indirizzata al Ministro per la Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone, ed al Ministro della Salute, Roberto Speranza. «Il 30 ottobre 2019 si è svolta la prima prova scritta – si legge nel testo – a cui ha fatto seguito, in data 19 dicembre 2019, la pubblicazione della graduatoria dei candidati che hanno superato la prova e che verranno poi convocati per la successiva prova pratica; la ... Leggi su anteprima24 Zero contagi nel Casertano : ripartono gli ambulatori dell’Asl

Coronavirus - 221 casi nel casertano. In azione i covid-team dell’Asl

Coronavirus - si dimette addetto stampa Asl di Caserta (Di venerdì 8 maggio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiIrregolarità all’ASL diin occasione delper 51 dirigentibandito con delibera n. 1218 del 29 settembre 2017 dall’ASL di. Dopo numerose denunce (afferenti, addirittura, ad ipotesi gravissime di corruzione e favoritismi politici) il caso torna all’attenzione del Governo con una nuova interrogazione parlamentare sul caso presentata dal sen. Claudio(Lega) ed indirizzata al Ministro per la Pubblica Amministrazione, Fabiana, ed al Ministro della Salute, Roberto. «Il 30 ottobre 2019 si è svolta la prima prova scritta – si legge nel testo – a cui ha fatto seguito, in data 19 dicembre 2019, la pubblicazione della graduatoria dei candidati che hanno superato la prova e che verranno poi convocati per la successiva prova pratica; la ...

AppiaPolis : New post (IRREGOLARITÀ NEL CONCORSO ASL CASERTA PER DIRIGENTI VETERINARI, IL SEN. CLAUDIO BARBARO (LEGA) SCRIVE AI… - rcarangelo : CORONAVIRUS. Buono notizie in provincia di Caserta: ZERO NUOVI CONTAGI. L’elenco dell’Asl aggiornato COMUNE PER COM… -

Ultime Notizie dalla rete : Asl Caserta ASL Caserta – #ioTORNOaCasa ecco il modulo per rientrare in Campania Paesenews Bollettino Regione Campania: provincia di Caserta ancora zero contagi

– Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 401 tamponi di cui nessuno risultato positivo; – Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati processati 80 tamponi di cui nessuno risultato positivo; – ...

LA FASE 2

Il piano d'azione che ieri si è messo in moto è stato elaborato nei giorni scorsi sotto la regia del direttore generale dell'Asl di Caserta, Ferdinando Russo. Il manager che sta coordinando questa com ...

– Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 401 tamponi di cui nessuno risultato positivo; – Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati processati 80 tamponi di cui nessuno risultato positivo; – ...Il piano d'azione che ieri si è messo in moto è stato elaborato nei giorni scorsi sotto la regia del direttore generale dell'Asl di Caserta, Ferdinando Russo. Il manager che sta coordinando questa com ...