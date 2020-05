Xbox annuncia 13 titoli third party per Xbox Series X

MondoXbox : Microsoft annuncia l'avventura horror SCORN durante la diretta Inside Xbox - Born2Play_it : NEWS ?? @geoffkeighley annuncia il ritorno di BONUS ROUND per il #SummerGameFest Ospiti del talk show post evento I… - infoitscienza : Microsoft annuncia Xbox 20/20: una serie di livestream mensili su Xbox Series X - HDblog : RT @HDblog: Xbox 20/20: Microsoft annuncia un evento al mese sino al lancio di Series X - infoitscienza : Xbox Series X: Microsoft annuncia aggiornamenti mensili. Le esclusive mostrate a luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Xbox annuncia

GamerBrain.net

Attraverso Inside Xbox, lo studio di giochi indie Out of the Blue ha rivelato il loro prossimo progetto: un puzzle adventure intitolato Call of the Sea. Ambientato negli anni '30 nelle zone isolate de ...Ci aspettavamo qualche sorpresa durante l’evento Inside Xbox dedicato al gameplay dei titoli third party per Xbox Series X e così è stato con l’annuncio di The Ascent, titolo action rpg con ambientazi ...