Wiko View 4 | a tutta carica

(Di giovedì 7 maggio 2020) Le settimane di lockdown hanno messo a dura prova tutti noi, ma anche i nostri device tecnologici. Mai come in questo periodo si è rinnovato il rapporto d’amore che gli italiani hanno sempre avuto con l’hi-tech e, in particolare, con gli smartphone: ricordiamoci che, nelle annuali classifiche, siamo sempre sul podio delle nazioni che ne possiede di più. Li abbiamo usati per destreggiarci tra classi virtuali, smart working, video tutorial su come tagliare i capelli o cucinare, allenamenti o aperitivi online e molto altro ancora. Non si è stressata solo la banda di casa, ma anche la batteria del nostro smartphone. Così abbiamo approfittato di questo periodo particolare per testare un prodotto che sul fronte della «resistenza» prometteva prodigi, il nuovo Wiko View4.