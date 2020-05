Those Who Remain uscirà in versione digitale il 28 maggio (Di giovedì 7 maggio 2020) Il pluripremiato editore Wired Productions e lo studio indipendente emergente Camel 101 hanno annunciato che l’uscita della versione digitale per PlayStation 4, Xbox One e Steam su PC Windows del loro thriller psicologico in prima persona Those Who Remain è confermata per il 28 maggio, seguita da un’esclusiva edizione Deluxe, disponibile nei negozi in estate, e da un’edizione per Nintendo Switch. Those Who Remain sarà disponibile in edizione Standard e in un’edizione Deluxe per PS4 e PC esclusivamente per i negozi rivenditori, che conterrà il download digitale del prequel a fumetti illustrato a regola d’arte: “Those Who Remain: Lights Out“.Per avere un assaggio dell’atmosfera horror che attende i giocatori di Those Who Remain, è disponibile il nuovo trailer “Welcome to ... Leggi su gamerbrain Those Who Remain : il cupo horror psicologico ha una data di uscita (Di giovedì 7 maggio 2020) Il pluripremiato editore Wired Productions e lo studio indipendente emergente Camel 101 hanno annunciato che l’uscita dellaper PlayStation 4, Xbox One e Steam su PC Windows del loro thriller psicologico in prima personaWhoè confermata per il 28, seguita da un’esclusiva edizione Deluxe, disponibile nei negozi in estate, e da un’edizione per Nintendo Switch.Whosarà disponibile in edizione Standard e in un’edizione Deluxe per PS4 e PC esclusivamente per i negozi rivenditori, che conterrà il downloaddel prequel a fumetti illustrato a regola d’arte: “Who: Lights Out“.Per avere un assaggio dell’atmosfera horror che attende i giocatori diWho, è disponibile il nuovo trailer “Welcome to ...

Il pluripremiato editore Wired Productions e lo studio indipendente emergente Camel 101 hanno annunciato che l’uscita della versione digitale per PlayStation 4, Xbox One e Steam su PC Windows del loro ...

