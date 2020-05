Su migranti intesa più vicina, ma si tratta su durata permessi (Di venerdì 8 maggio 2020) Un'intesa sulla regolarizzazione dei migranti sarebbe più vicina, ma la maggioranza sta ancora trattando sulla durata dei permessi di soggiorno temporanei da concedere ai lavoratori in nero dell'agricoltura e a chi svolge la mansione di colf o di badante. Al termine del colloquio tra Giuseppe Conte e Italia viva è stato Ettore Rosato a dire che sulla vicenda "nel governo sta maturando un orientamento positivo", ma a fine giornata ancora non risultano sciolti tutti i nodi.Secondo quanto riferiscono fonti ministeriali, sarebbe ormai deciso che potranno beneficiare della regolarizzazione braccianti, colf e badanti che lavorano in nero, anche italiani. Nel caso dei lavoratori stranieri verrà previsto un permesso di soggiorno, che però Iv, Pd e Leu vorrebbero di sei mesi, mentre M5s non intende andare oltre un mese. La mediazione sulla quale starebbe lavorando ... Leggi su ilfogliettone Intesa sulla regolarizzazione dei migranti lavoratori. Fratelli d'Italia in rivolta : "No allo Ius Covid" (Di venerdì 8 maggio 2020) Un'sulla regolarizzazione deisarebbe più, ma la maggioranza sta ancorando sulladeidi soggiorno temporanei da concedere ai lavoratori in nero dell'agricoltura e a chi svolge la mansione di colf o di badante. Al termine del colloquio tra Giuseppe Conte e Italia viva è stato Ettore Rosato a dire che sulla vicenda "nel governo sta maturando un orientamento positivo", ma a fine giornata ancora non risultano sciolti tutti i nodi.Secondo quanto riferiscono fonti ministeriali, sarebbe ormai deciso che potranno beneficiare della regolarizzazione braccianti, colf e badanti che lavorano in nero, anche italiani. Nel caso dei lavoratori stranieri verrà previsto un permesso di soggiorno, che però Iv, Pd e Leu vorrebbero di sei mesi, mentre M5s non intende andare oltre un mese. La mediazione sulla quale starebbe lavorando ...

