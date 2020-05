Shevchenko | “Dopo l’addio non mi è passata subito La notte di Istanbul? Butto il

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 7 maggio 2020) Avversari in tanti derby degli “anni belli”, adesso Vieri e Shevckenko di ritrovano uno di fronte all’altro in diretta Instagram. L’ucraino risponde a Bobo e, tra i tanti argomenti trattati, due risultano essere quelli più interessanti: il post addio al calcio e ladi“L’addio? Non mi è, sai? Io ho smesso e ho provato a fare qualcosa di diverso, ho preso tutti i patentini e poi ho allenato. Ho giocato tanto con gli ex compagni, amichevoli, è stato un passaggio tranquillo. Ho partecipato agli allenamenti coi ragazzi, lo faccio anche adesso. Non tutti gli allenamenti, però cerco di trovare un po’ di tempo per divertirmi coi miei giocatori”. “Ladi? Un paio di mesi fa, la Uefa ha messo la parata di Dudek su Instagram. Io ancora oggi non riesco a guardarla, ...