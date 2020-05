Secondo i dati elaborati dall’Ordine degli Attuari, l’epidemia di Coronavirus in Italia potrebbe finire a luglio (Di giovedì 7 maggio 2020) Coronavirus: Secondo alcuni dati l’epidemia in Italia potrebbe finire già a luglio L’epidemia di Coronavirus in Italia potrebbe finire a luglio: è quanto dicono i dati elaborati dall’Ordine degli Attuari. L’emergenza, quindi, potrebbe attenuarsi in estate, nella peggiore delle ipotesi non oltre la metà del mese di luglio, a patto ovviamente che non vi siano ulteriori ondate nelle prossime settimane. La previsione, infatti, si basa sull’andamento attuale dei casi, che al momento sembra abbastanza consolidato. Secondo i calcoli degli Attuari, ovvero un team di professionisti che valuta il rischio di un incidente o di una catastrofe, determinando tariffe assicurative vita, auto o anche se un ente previdenziale potrà ancora pagare le pensioni tra 50 anni, il numero dei ricoverati in terapia intensiva dovrebbe tendere allo zero ... Leggi su tpi Fase 2 - la riapertura dei ristoranti secondo il modello svizzero : clienti schedati

Coronavirus - l’epidemia si è sviluppata secondo una precisa traiettoria geografica : lo studio basato sui dati dei decessi

Romani più rispettosi del lockdown dei milanesi secondo Apple - tutti i dati (Di giovedì 7 maggio 2020)alcunil’epidemia inpotrebbe finire già a luglio L’epidemia diinpotrebbe finire a luglio: è quanto dicono idall’Ordine. L’emergenza, quindi, potrebbe attenuarsi in estate, nella peggiore delle ipotesi non oltre la metà del mese di luglio, a patto ovviamente che non vi siano ulteriori ondate nelle prossime settimane. La previsione, infatti, si basa sull’andamento attuale dei casi, che al momento sembra abbastanza consolidato.i calcoli, ovvero un team di professionisti che valuta il rischio di un incidente o di una catastrofe, determinando tariffe assicurative vita, auto o anche se un ente previdenziale potrà ancora pagare le pensioni tra 50 anni, il numero dei ricoverati in terapia intensiva dovrebbe tendere allo zero ...

lorepregliasco : Secondo i dati Apple in Italia ci sono stati infinitamente meno spostamenti che in Germania, dove però hanno meno d… - ItaliaViva : 'Noi formiamo le donne con una cura straordinaria. Le donne, secondo i dati raccolti, ottengono risultati scolastic… - matteosalvinimi : #Salvini: Leggere i giornali oggi è sconfortante. La cassa integrazione promessa non è arrivata. Persino l'Inps smo… - StartMagNews : RT @DanieleMeloni80: Nel report della Bank of England due dati rilevanti: #UK in recessione e crollo del pil del 14% rispetto al 2019. Ma p… - Virus1979C : Nelle ultime sette settimane gli americani che hanno richiesto i sussidi alla disoccupazione sono stati 33,3 milion… -

Ultime Notizie dalla rete : Secondo dati Boscoreale, consegnati pc portatili a domicilio agli alunni della Secondo Dati Lo Strillone Xiaomi resiste in un mercato in caduta libera: è il 4° brand in Europa Occidentale

In un mercato smartphone in crisi nera, c'è un brand che resiste più degli altri: stiamo parlando di Xiaomi che, secondo i dati diffusi da Strategy Analytics, nel primo trimestre 2020 - probabilmente ...

Android 11: arrivano DP4 e roadmap completa delle beta

Google ha cambiato un po' le carte in tavola per quanto riguarda i piani di rilascio delle versioni Developer Preview e Beta di Android 11. Con la pubblicazione di un breve filmato diffuso ieri la cas ...

In un mercato smartphone in crisi nera, c'è un brand che resiste più degli altri: stiamo parlando di Xiaomi che, secondo i dati diffusi da Strategy Analytics, nel primo trimestre 2020 - probabilmente ...Google ha cambiato un po' le carte in tavola per quanto riguarda i piani di rilascio delle versioni Developer Preview e Beta di Android 11. Con la pubblicazione di un breve filmato diffuso ieri la cas ...