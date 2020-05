Scuole paritarie private, prima vittoria di FdI: “Ma la nostra battaglia non è finita” (Di giovedì 7 maggio 2020) “Gentilissimi Gestori, Presidi, docenti, personale scolastico tutto. Vi ringrazio molto per aver rappresentato a tutti i parlamentari il ruolo prezioso e costituzionalmente garantito della libertà di scelta nell’educazione scolastica; e quindi il diritto delle Scuole pubbliche paritarie e di quelle private a esistere“. Così il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli, di Fratelli d’Italia, in una lettera di risposta al coordinamento dei gestori delle Scuole paritarie cattoliche di Roma Sud e Castelli Romani. La battaglia per la salvaguardia delle Scuole paritarie ha contraddistinto Fabio Rampelli in questi mesi di crisi. “Trovo davvero eccezionale il lavoro che state facendo con la didattica online e con la coesione dimostrata in queste ore per far fronte al rischio desertificazione dell’intero sistema ... Leggi su secoloditalia Le scuole paritarie pronte alla Fase 2 : “Da noi nessun problema di spazi”

