Regioni all'assalto per riaprire i negozi, Boccia fa catenaccio (Di giovedì 7 maggio 2020) Le Regioni vogliono accelerare, anticipare di una settimana l’apertura al commercio. Dunque, ripartire l’11 maggio. Il governo invece prende ancora tempo e rimanda ogni decisione al protocollo Inail e al parere del comitato tecnico scientifico. In questo contesto va in scena l’ennesima riunione fra l’esecutivo e i governatori. Risultato: nulla di fatto. Tutto comincia alle 15 e 30 in video conferenza. Da una parte dello schermo il ministro agli Affari Regionali, Francesco Boccia. Dall’altra parte i 21 presidenti capitanati dal numero uno dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini.Le parti sono assai distanti. Anche perché la linea delle Regioni è stata decisa ore prima nel corso della conferenza dei governatori. In quella sede i più indiavolati sono quelli del centrodestra. Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, ... Leggi su huffingtonpost Regioni : negozi aperti l'11 maggio. Zaia : «Lockdown finito». Lombardia - da domani sport individuali all'aperto

Le Regioni "Anticipare all'11 maggio il via libera ai negozi"

Ultime Notizie dalla rete : Regioni all Regioni: negozi aperti l'11 maggio. Zaia: «Lockdown finito». Lombardia, da domani sport individuali all'aperto Il Messaggero Salute Regioni in pressing per riaprire già l'11 maggio il commercio al dettaglio. Ma Boccia frena

Ormai è scontro istituzionale tra Governo e Regioni che all'unanimità hanno approvato un documento che chiede che fin da lunedì 11 maggio si possa riaprire il commercio al dettaglio e che dal 17 il dp ...

Indennità Covid-19, Nursign Up Liguria: «Primo risultato nella trattativa con la Regione»

Genova. Un primo importante risultato propedeutico al riconoscimento delle indennità previste dal CCNL vigente al personale impegnato nella lotta al coronavirus è stato raggiunto questa mattina nella ...

