Napoli, l’agente di Hysaj: “Nessun rinnovo, la volontà è andare via” (Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Elseid Hysaj è pronto a lasciare il Napoli. Lo ha fatto sapere il suo agente, Mario Giuffredi, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue dichiarazioni: “Abbiamo comunicato al Napoli, al presidente De Laurentiis, che non rinnoveremo il contratto. La volontà è quella di andare via. Gliel’abbiamo comunicato 15-20 giorni fa, ora è anche nell’interesse del Napoli cercare una soluzione per il giocatore, visto che poi andrà in scadenza. Poi in questo mercato strano possono esserci mille colpi di scena, quindi tutto potrebbe anche cambiare in corsa. Noi, però, la nostra volontà l’abbiamo comunicata a De Laurentiis“. L'articolo Napoli, l’agente di Hysaj: “Nessun rinnovo, la volontà è andare via” proviene da ... Leggi su anteprima24 L’agente di Hysaj : «Abbiamo comunicato al Napoli la volontà di andare via»

Tempo di lettura: < 1 minuto– Elseidè pronto a lasciare il. Lo ha fatto sapere il suo agente, Mario Giuffredi, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Queste le sue dichiarazioni: "Abbiamo comunicato al, al presidente De Laurentiis, che non rinnoveremo il contratto. La volontà è quella divia. Gliel'abbiamo comunicato 15-20 giorni fa, ora è anche nell'interesse delcercare una soluzione per il giocatore, visto che poi andrà in scadenza. Poi in questo mercato strano possono esserci mille colpi di scena, quindi tutto potrebbe anche cambiare in corsa. Noi, però, la nostra volontà l'abbiamo comunicata a De Laurentiis".

