Mascherine a 50 centesimi introvabili in farmacia: “Chiedete a Conte” (Di giovedì 7 maggio 2020) In questi primi giorni di fase 2, gli italiani hanno avuto grosse difficoltà a trovare le Mascherine chirurgiche a prezzo calmierato promesse dal governo. Tra gli obblighi dei cittadini che devono affrontare la fase 2 c’è quello di indossare le Mascherine. I cittadini d’ora in poi non possono entrare in un supermercato o andare su … L'articolo Mascherine a 50 centesimi introvabili in farmacia: “Chiedete a Conte” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Mascherine a 50 centesimi - punti vendita e a cosa servono davvero

Fase 2 - dalle mascherine a 50 centesimi a dove fare tamponi e test : 5 cose da sapere

