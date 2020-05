Mascherina e distanze, a Berlino apre mostra di Hannah Arendt (Di giovedì 7 maggio 2020) Indossando la Mascherina e mantenendo un distanziamento di 1,5 metri dalle altre persone, i visitatori dall'11 maggio potranno visitare la mostra temporeanea dedicata ad Hannah Arendt presso il Museo di Storia Tedesca (Deutsches Historisches Museum) a Berlino, mentre la maggior parte dei musei della capitale tedesca si prepara a riaprire. Distributori di salviette disinfettanti sono sparsi un po' in tutte le sale, mentre a terra ci sono dei marcatori che invitano a mantenere la distanza. Per ora le sale permanenti resteranno chiuse al pubblico. Leggi su ilfogliettone Dall’obbligo della mascherina al rispetto delle distanze - la ‘fase 2’ di Trenitalia

Dall’obbligo della mascherina al rispetto delle distanze - la ‘fase 2’ di Trenitalia

borghi_claudio : Niente, causa naso allungabile anche al Senato conte è senza mascherina e non ha nemmeno le distanze giuste da chi gli siede davanti. - GiovanniToti : ??Ora è il momento della responsabilità. Rispettiamo le regole, manteniamo le distanze, usiamo la mascherina ogni vo… - sbonaccini : E' l'ora della responsabilità. Da oggi in tanti torneranno al lavoro e se rispettiamo le regole potremmo anticipare… - gufolibero : Vedo diverse persone che non tengono le distanze e/o che tengono la mascherina sotto il mento. Dopo quasi tre mesi… - carrotsocks : io: è una bella giornata ora vado a fare un giro in bici è pieno di gente, non rispettano le distanze di sicurezza…

Ultime Notizie dalla rete : Mascherina distanze Mascherina e distanze, a Berlino apre mostra di Hannah Arendt Il Sole 24 ORE Fase 2, dal 18 maggio si potrà tornare a messa. In quanti per volta? Decide il parroco

ROMA – Da lunedì 18 maggio si potrà tornare a messa, ovviamente con le dovute regole di distanziamento , mascherine e sanificazione, un po’ come accadrà in bar, ristoranti e parrucchieri. È stato infa ...

Coronavirus, a Roma 26 nuovi contagi: sono 4433 gli attuali casi positivi nel Lazio

Torna a salire la curva di nuovi casi da coronavirus confermati nel Lazio. Se il 4 maggio i contagiati erano 36 e ieri (qui i dati) erano 67, nelle ultime 24 sono 81 i nuovi casi Covid-19. Di questi 2 ...

