LIVE Coronavirus | Ultime notizie in DIRETTA | Spadafora su confronto Cts-Figc | “Spero

19.14: "Si è da poco concluso l'incontro tra la Federcalcio e il Comitato tecnico scientifico, hanno analizzato il protocollo proposto dalla Figc per la ripresa degli allenamenti di squadra ...

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : 1.444 casi in Italia - 274 morti nel totale. Oltre 500 vittime in Gran Bretagna

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : 274 decessi - 3.031 guariti in Italia - le Regioni chiedono un'apertura anticipata (Di giovedì 7 maggio 2020)

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Coronavirus Coronavirus e fase 2: le news di oggi in Italia sui contagi Sky Sport BARBARA D’URSO COMPIE 63 ANNI/ Foto con Massimo Troisi e l’ex Berardi: “Insieme…”

Barbara D’Urso festeggia il 63esimo compleanno. La conduttrice di punta di Mediaset si conferma una “wonder woman” considerando che, nonostante l’emergenza Coronavirus, è tra le poche ad aver continua ...

Tumori al seno, salta Race for The Cure, ma il 17 maggio Komen Italia organizza Race Live, una grande maratona social

Il coronavirus ha fermato la corsa ma purtroppo non i tumori. L’atteso appuntamento con la Race for the Cure, la più grande manifestazione per la prevenzione e la lotta ai tumori del seno in Italia e ...

