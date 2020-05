«Le zecche rosse sono impunite, chi porta i fiori a Ramelli viene multato»: durissimo attacco in aula (video) (Di giovedì 7 maggio 2020) Intervento durissimo. Luigi Toccalini, deputato della Lega, è piombato come una furia sulle contraddizioni idiote del governo Conte, cui abbiamo assistito. Il giovane deputato la prende da vicino, da quanto accaduto a Milano mercoledì. Per poi arrivare alla vergona del 25 aprile, fino allo sfregio, sempre a Milano, fatto alla memoria di Ramelli. In che razza di paese viviamo? “fiori a Ramelli no, centri sociali si” Un Paese dove”commercianti ed imprenditori sono sati multati perché scesi legittimamente in piazza mantenendo distanze e con dispositivi di protezione individuale. Ma i centri sociali impuniti per le manifestazioni dei giorni scorsi”. Poi tocca l’episodio vergognoso: “Quattro ragazzi sanzionati perché hanno osato portare una corona di fiori in ricordo di Sergio Ramelli. A differenza dell’Anpi, ... Leggi su secoloditalia "Zecche rosse" e "fascisti". Il centrodestra infiamma l'aula

Il deputato della Lega fuori di sé : “Cortei delle zecche rosse il 25 aprile e il primo maggio”. E difende i neofascisti che commemorano Ramelli (Di giovedì 7 maggio 2020) Intervento. Luigi Toccalini, deputato della Lega, è piombato come una furia sulle contraddizioni idiote del governo Conte, cui abbiamo assistito. Il giovane deputato la prende da vicino, da quanto accaduto a Milano mercoledì. Per poi arrivare alla vergona del 25 aprile, fino allo sfregio, sempre a Milano, fatto alla memoria di. In che razza di paese viviamo? “no, centri sociali si” Un Paese dove”commercianti ed imprenditorisati multati perché scesi legittimamente in piazza mantenendo distanze e con dispositivi di protezione individuale. Ma i centri sociali impuniti per le manifestazioni dei giorni scorsi”. Poi tocca l’episodio vergognoso: “Quattro ragazzi sanzionati perché hanno osatore una corona diin ricordo di Sergio. A differenza dell’Anpi, ...

ndiiorio1 : RT @SecolodItalia1: «Le zecche rosse sono impunite, chi porta i fiori a Ramelli viene multato»: durissimo attacco in aula (video) https://t… - ezio14199935 : RT @d_spagna: Il leghista alla Camera: “Il 25 aprile zecche rosse impunite” – VIDEO - SecolodItalia1 : «Le zecche rosse sono impunite, chi porta i fiori a Ramelli viene multato»: durissimo attacco in aula (video)… - tonifurlanetto : Anche i citrulli e le zecche rosse hanno diritto di dire la sua! L'importante é non lasciarglielo fare!… - giornalisteTV : RT @Libero_official: 'Il #25aprile zecche rosse impunite, multato chi ha portato i fiori a Ramelli': il durissimo intervento del leghista a… -

Ultime Notizie dalla rete : zecche rosse "Zecche rosse" e "fascisti". Il centrodestra infiamma l'aula AGI - Agenzia Italia "Zecche rosse" e "fascisti". Il centrodestra infiamma l'aula

Da "zecche rosse" a "fascisti", fino ad arrivare a "servi dei cinesi" e al pericolo di una "deriva autoritaria, una vera dittatura", contro cui il centrodestra metterà in campo "una nuova resistenza".

Il leghista Luca Toccalini alla Camera: "Il 25 aprile zecche rosse impunite"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Da "zecche rosse" a "fascisti", fino ad arrivare a "servi dei cinesi" e al pericolo di una "deriva autoritaria, una vera dittatura", contro cui il centrodestra metterà in campo "una nuova resistenza".Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.