Incendio a Pozzuoli | forte boato in centrale elettrica | residenti in strada

(Di giovedì 7 maggio 2020)inin. È anche andata via la luce in gran parte della città Unè divampato la notte scorsa, pochi minuti dopo la mezzanotte, in unadi. Unha preceduto il diffondersi delle fiamme, che hanno travolto l’intero edificio che … L'articoloininproviene da www.meteoweek.com.

emergenzavvf : #Pozzuoli (NA) #7maggio, #incendio centrale elettrica di trasformazione alta-media tensione, #vigilidelfuoco al lav… - giornaleprociv : Incendio in centrale elettrica Pozzuoli (NA) ?? - IlBlogdiAndy : RT @SkyTG24: Pozzuoli, incendio in una centrale elettrica: paura tra residenti - Notiziedi_it : Incendio nella centrale elettrica a Pozzuoli, paura tra i residenti - BomprezziMarco : RT @emergenzavvf: #Pozzuoli (NA) #7maggio, #incendio centrale elettrica di trasformazione alta-media tensione, #vigilidelfuoco al lavoro da… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio Pozzuoli

. È anche andata via la luce in gran parte della città Un incendio è divampato la notte scorsa, pochi minuti dopo la mezzanotte, in una centrale elettrica di Pozzuoli. Un forte boato ha preceduto il d ...Prima le lingue di fuoco, poi l'odore acre del fumo hanno risvegliato i cittadini dal torpore. L'elettricità, visto il rogo, se n'è andata, lasciando la zona in black-out. Sul posto sono intervenuti i ...