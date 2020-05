Il prof che fa i tamponi al Napoli: «A De Laurentiis? Ci vorrebbero 20 persone per tenerlo fermo» (Di giovedì 7 maggio 2020) Il professor Vincenzo Mirone, ordinario di Urologia all’Università degli Studi Federico II di Napoli e responsabile degli screening per il Napoli, è intervenuto in diretta a Radio Punto Nuovo. Ha raccontato la procedura seguita per l’effettuazione dei tamponi ai tesserati. “Rispettando il protocollo, non proprio semplice, della FIGC abbiamo messo in atto, con Raffaele Canonico, tutto l’iter di procedimento. Questi sono tamponi nasofaringei, abbastanza fastidiosi, perché si tratta di entrare dalla bocca e dal naso con dei tamponi sgradevoli, andando in profondità su mucose orali e nasali e ci danno un’affidabilità altissima. Abbiamo diviso i calciatori in tre fasce d’abitazione, a parte Karnezis con cui abbiamo avuto un problema tecnico, ma possiamo certamente smentire che è positivo. Se calciatori e staff ... Leggi su ilnapolista Covid-19 - prof. Lopalco a iNews24 : “Andare al mare? Si può. Sì anche alla ripresa del calcio”

Usa - ucciso il professore cinese che studiava il Covid 19. Stava per fare un’importante scoperta

