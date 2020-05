Fase 2: M5S non arretra su regolarizzazioni, permesso di 1 mese e solo agricoli (Di giovedì 7 maggio 2020) Roma, 7 mag. (Adnkronos) – XX. E’ il ‘non numero’ nella bozza del decreto maggio, sul quale la maggioranza cerca di trovare la quadra. Nella bozza, visionata dall’Adnkronos, l’eventuale durata del permesso di soggiorno e quindi del contratto di lavoro degli immigrati irregolari che lavorano, i cosiddetti invisibili, non figura. C’è la regolarizzazione per 4 mesi o fino a durata del contratto per chi un lavoro lo ha già. Per M5S, riferiscono fonti di primo piano all’Adnkronos, la linea non cambia e resta durissima: regolarizzazione sia, ma di appena 1 mese e solo per i braccianti. Via dal testo colf e badanti. Un modo per evitare una ‘sanatoria’ -termine che i grillini aborrono e che sarebbe facilmente cavalcata dalle opposizioni- e fronteggiare l’emergenza nei campi.Dei 600mila menzionati inizialmente ... Leggi su calcioweb.eu Sondaggi politici/ Lega 28% - Pd fermo - ‘fase 2’ ok per FdI-M5s : 45% boccia Governo

Fase 2 : Grasso - ‘stupito da M5S - regolarizzazione contro illegalità’

Fase 2 : Fratoianni - ‘M5S dica se sta con chi sfrutta o con chi difende migranti’ (Di giovedì 7 maggio 2020) Roma, 7 mag. (Adnkronos) – XX. E’ il ‘non numero’ nella bozza del decreto maggio, sul quale la maggioranza cerca di trovare la quadra. Nella bozza, visionata dall’Adnkronos, l’eventuale durata deldi soggiorno e quindi del contratto di lavoro degli immigrati irregolari che lavorano, i cosiddetti invisibili, non figura. C’è la regolarizzazione per 4 mesi o fino a durata del contratto per chi un lavoro lo ha già. Per M5S, riferiscono fonti di primo piano all’Adnkronos, la linea non cambia e resta durissima: regolarizzazione sia, ma di appena 1per i braccianti. Via dal testo colf e badanti. Un modo per evitare una ‘sanatoria’ -termine che i grillini aborrono e che sarebbe facilmente cavalcata dalle opposizioni- e fronteggiare l’emergenza nei campi.Dei 600mila menzionati inizialmente ...

M5S_Camera : Fase 2, l’analisi scientifica: ecco perchè non si può riaprire tutto - M5S_Camera : Sicura, inclusiva e di qualità. La “fase” 2 della scuola italiana - TV7Benevento : Fase 2: M5S non arretra su regolarizzazioni, permesso di 1 mese e solo agricoli... - FatimaCurzio : RT @anubi_matt: #Zingaretti: 'Regolarizzare gli stranieri è corretto, M5s rigido solo per calcolo politico' - AostaNews24 : #Fase2 M5S 'Non c'è programmazione a tutela della salute dei cittadini valdostani' -

Ultime Notizie dalla rete : Fase M5S Fase 2, Salvatore (M5S): “Aiutare bar, ristoranti e locali pubblici a ripartire” IVG.it Conte-Renzi: partita chiusa (per il momento)

Un documento con le priorità del governo, su quel che si ha intenzione di fare nelle prossime settimane. E una deadline, scelta non a caso: la data della mozione di sfiducia che il centrodestra ha pre ...

M5s rilancia la sfida. "Noi con la gente, contro il potere Pd. Votiamo prima possibile

Toscana, 7 maggio 2020 - Irene Galletti ci crede: la fase 2 dei 5 Stelle è già iniziata da tempo. Parola d'ordine: tornare tra la gente che ha dato originariamente la forza propulsiva al movimento. Le ...

Un documento con le priorità del governo, su quel che si ha intenzione di fare nelle prossime settimane. E una deadline, scelta non a caso: la data della mozione di sfiducia che il centrodestra ha pre ...Toscana, 7 maggio 2020 - Irene Galletti ci crede: la fase 2 dei 5 Stelle è già iniziata da tempo. Parola d'ordine: tornare tra la gente che ha dato originariamente la forza propulsiva al movimento. Le ...