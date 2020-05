Dalla sentenza tedesca sulla Bce nasce “solo” un problema giurisdizionale

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 7 maggio 2020) La vera questione attorno alladell’Alta cortedi Karlsruhe è giuridica non economica. Si guerreggia su chi abbia la primazia del diritto in Europa, su quale corte abbia cioè il diritto di “pronunciare la legge” al più alto livello e in maniera inappellabile.Il pomo della discordia è il comportamento della BCE, con i suoi vari programmi di QE. Domanda: a quale giurisdizione la BCE è sottoposta? Risposta: a quella della Corte di Giustizia dell’UE. Non c’è verso di provare il contrario. L’Alta cortelo sa bene: ha il potere di rivolgersi solo al proprio governo e alle proprie istituzioni nazionali, ad esempio la Banca centrale. E lo fa ma prova anche a fare una manovra spericolata e cioè a cercare di scardinare un principio acquisito per undi preminenza ...