Caos mascherine | Arcuri va al braccio di ferro con le farmacie e minaccia di rivolgersi

(Di giovedì 7 maggio 2020) Il commissario straordinario all’emergenza, Domenico, non ha gradito l’inchiesta di Repubblica sullechirurgiche a 0,50 centesimi. Ieri il quotidiano ha scritto che sono introvabili, da nord a sud, nonostante le promesse di. Oggi torna sull’argomento e racconta che l’inchiesta ha fatto imbestialire il commissario. “E’ andato su tutte le furie e alle 12 ha convocato d’urgenza una riunione, a cui erano presenti i distributori del settore, Associazione distributori farmaceutici (i privati) e Federfarma Servizi (le coop dei farmacisti), ossia gli stessi soggetti che venerdì scorso avevano garantito di avere in magazzino, pronta consegna, tra i 12 e i 14 milioni di pezzi”. L’appuntamento “si è arroventato in un attimo. Perché i distributori, a fronte dell’evidenza degli scaffali ...

L’intesa dovrebbe essere siglata nelle prossime ore dal Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri, Federfarma e l’Associazione Distributori di Farmaci (Adf). Intensificare la presenza delle mascheri ...Sono finite le scorte, anzi no: si infittisce il caos intorno alle mascherine chirurgiche calmierate dalla Protezione Civile. Quelle a 50 centesimi sono «introvabili» in molte farmacie, come si legge ...