Calciomercato | crollano i prezzi dei top player a causa del Covid-19

(Di giovedì 7 maggio 2020) Adel-19 sono crollati idi alcuni top: anche giocatori come Pogba o Aubameyang diventano appetibili Come molti esperti del settore hanno già detto, la crisi dettata dal Coronavirus avrà pesanti conseguenze anche sul. I idei cartellini subiranno un netto decremento, anche quello dei top-. La Gazzetta dello Sport prova a fare un riassunto di tutti quei giocatori che potrebbero vedere i propri cartellini crollare. Kane, Aubameyang, Griezmann, Neymar, Mbappe e Pogba. Prendendo d’esempio questo gruppo di fuoriclasse si può evidenziare come il Manchester United per far partire il Polpo vorrebbe 90 milioni ma difficilmente ne incasserà più di 70. Neymar è sempre nel mirino del Barcellona che potrebbe riportato in Catalogna sborsando “appena” 140 milioni rispetto ai 222 versati dal ...