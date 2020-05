Cagliari | spettacolo al porto | delfini con i cuccioli “banchettano” a pochi centimetri

TgrSardegna : Il popolo rosa dei fenicotteri torna a nidificare nello Stagno di Molentargius a #Cagliari. Lo spettacolo della nat… - Blackskorpion4 : RT @Agenzia_Ansa: #Cagliari, branco di #delfini a caccia: spettacolo al molo. Sul molo #Ichnusa della città sarda - VIDEO #ANSA https://t.c… - ivana17145150 : Cagliari, branco di delfini a caccia: spettacolo al molo - Italia - - JohSogos : RT @Agenzia_Ansa: #Cagliari, branco di #delfini a caccia: spettacolo al molo. Sul molo #Ichnusa della città sarda - VIDEO #ANSA https://t.c… - Agenzia_Ansa : #Cagliari, branco di #delfini a caccia: spettacolo al molo. Sul molo #Ichnusa della città sarda - VIDEO #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari spettacolo

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio pubb ...Un banco di delfini che banchetta a pochi centimetri dalla banchina del porto, giocando e rotolandosi tra le prede sotto gli occhi di quei pochi fortunati che in quel momento passeggiavano nell'area d ...