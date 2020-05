“Bugiardo!” Panico in studio a Uomini e Donne | è successo dietro le quinte | mai visto

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 7 maggio 2020) Rissa, per fortuna solo verbale, in. È quella scoppiata tra Pamela Barretta ed Enzo Capo, arrivati allo stato: C’eravamo tanto amati. E, a quanto sembra, la situazione non cambierà: nessun Enzo e Pamela Barretta bis. Enzo in particolare, ha puntato i piedi: sembra essere rimasto scottato da alcuni atteggiamenti di Pamela. All’ex della Barretta vedere le immagini di loro assieme fa ancora male ma andare avanti per il momento non è qualcosa che vuole: per lui Pamela Barretta ha esagerato in davvero troppe cose, ad esempio lasciandolo senza dargli delle motivazioni valide. “Io – queste le parole di Capo prima che la Barretta entrasse in– sui social non ho mai parlato e oggi sono qui per dire la mia posizione. Pamela mi ha infangato moltissimo, onestamente sputare nel piatto dove hai mangiato… Mi hai ...