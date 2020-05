Belen incinta | lei conferma con un’allusione | “La cicogna è già in volo…”

Leggi su viagginews

(Di giovedì 7 maggio 2020), leicon un’allusione poi gli amici intimi rivelano: “Laè già in volo…”. Arrivano le prime conferme della notizia che circola da giorni. Gli effetti della quarantena possono essere di vario tipo. Per la coppiaRodriguez e Stefano De Martino pare siano dei più lieti. Infatti sembra che questa sia … L'articolo, leicon un’allusione: “Laè già in volo…” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com