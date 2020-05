“Una volta Mutu mi diede le chiavi della macchina | mi scambiò per un parcheggiatore”

Leggi su calcioweb.eu

Papa Waigo ha avuto diverse parentesi alla Fiorentina. L'ex attaccante ha ricordato due aneddoti risalenti al periodo viola durante una diretta Instagram con l'ex compagno Sebastien Frey. Il primo riguarda Adrian: "Adrian era un pazzo. Un giorno ero vestito tutto di bianco ed avevo anche la cravatta, arrivato al centro sportivo lui milesuae mi disse di parcheggiarla. Mi aveva scambiato per il parcheggiatore". Il secondo aneddoto riguarda Christian Vieri: "Unain panchina mi disse 'So che non ci stanno facendo giocare, ma io appena entro faccio goal ed esulto con il tuo tipico balletto'. E lo fece davvero, segnò ed esultò in quel modo. Ho un bellissimo ricordo di quel gesto, anche se quel balletto l'ha fatto malissimo…".