The L Word arriva su Sky con la serie originale completa e il sequel/revival contemporaneo (Di mercoledì 6 maggio 2020) The L Word Generation Q su Sky Atlantic e Now Tv dall’11 maggio, la serie originale dal 7 su Sky Box Sets (anche in streaming) Il mondo al femminile di The L Word torna su Sky deciso a ritrovare chi l’aveva amata in passato ma anche a farsi scoprire a una nuova fetta di pubblico. Ecco così che per il lancio di The L Word: Generation Q revival contemporaneo, moderno che fonde nuovi e vecchi personaggi, Sky sfrutta a pieno le proprie potenzialità e inserisce l’intera serie su Sky Box Sets. Non solo perchè in questo maggio delle donne dall’8 torna anche Sex and the City che sarà inserita su Sky Box Sets e tra le protagoniste del canale 111 ribattezzato Sky Atlantic Confidential. Il tutto anche in streaming su Now Tv. The L Word: Generation Q – Il trailer Undici anni dopo arriva un’altra generazione.The L Word – ... Leggi su dituttounpop Da Sex and the City a Big Little Lies e The L Word - Sky Atlantic Confidential si mette da parte delle donne : la programmazione completa

