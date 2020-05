Spadafora | Attendiamo l' ok per la ripresa degli allenamenti Ripartenza Serie A? Nessuna

Leggi su 90min

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Le parole del Ministro dello Sport, Vincenzo, che è intervenuto al “Question Time” alla Camera dei Deputati: “Posso assicurare che fin dall’inizio dell’emergenza ho tenuto un confronto costante con la Figc. Per il calcio, la Figc ha proposto un proprio protocollo. L’audizione è in programma domani e speriamo che possa arrivare l’ok per riprendere con glidi squadra il 18 maggio. Il calcio non consente infatti il mantenimento delle distanze di sicurezza né l’utilizzo dei...