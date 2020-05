Scoperte bare vuote per il Coronavirus in Brasile: riscossa complottista, ma è una truffa del 2017 (Di mercoledì 6 maggio 2020) Ancora una volta bisogna fare i conti con una denuncia complottista finita nel vuoto, questa volta in riferimento ad alcune bare vuote che apparentemente ci direbbero tanto sul Coronavirus in Brasile. Come se non bastasse il caso ancora tutto da scoprire a proposito del profilo Facebook cancellato per il Dottor De Donno, stando alle prime ricostruzioni che in giornata abbiamo portato alla vostra attenzione, occorre analizzare una vera e propria bufala che ha preso piede il 6 maggio anche qui in Italia. bare vuote e Coronavirus in Brasile assente, ma è una truffa assicurativa del 2017 Andiamo per gradi, visto che da qualche giorno gira anche in Italia un post Facebook, che a conti fatti negherebbe l’esistenza del Coronavirus in Brasile. In una località non meglio definita, infatti, la Polizia federale avrebbe individuato alcune tombe vuote. Secondo i complottisti, ... Leggi su bufale (Di mercoledì 6 maggio 2020) Ancora una volta bisogna fare i conti con una denunciafinita nel vuoto, questa volta in riferimento ad alcuneche apparentemente ci direbbero tanto sulin. Come se non bastasse il caso ancora tutto da scoprire a proposito del profilo Facebook cancellato per il Dottor De Donno, stando alle prime ricostruzioni che in giornata abbiamo portato alla vostra attenzione, occorre analizzare una vera e propria bufala che ha preso piede il 6 maggio anche qui in Italia.inassente, ma è unaassicurativa del 2017 Andiamo per gradi, visto che da qualche giorno gira anche in Italia un post Facebook, che a conti fatti negherebbe l’esistenza delin. In una località non meglio definita, infatti, la Polizia federale avrebbe individuato alcune tombe. Secondo i complottisti, ...

«Abbiamo segnalato quei numeri dalla prima metà di marzo». In provincia di Bergamo i morti tra il 20 febbraio e il 31 marzo sono aumentati del 567,6% rispetto alla media degli ultimi anni, dice l’Ista ...

Le notizie che arrivano da New York relativamente alla situazione creata dal coronavirus non solo non sono buone ma sfociano spesso nel macabro. E’ il caso della scoperta di camion mal refrigerati su ...

