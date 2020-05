Scafati | operatore sanitario dell’ospedale positivo al Covid19

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ unche lavora in ospedale ed asintomatico, il cittadino residente arisultatoal. Dopo oltre una settimana di zero contagi, l’amministrazione comunale ha dovuto registrare un nuovo caso di positività a. “Non dobbiamo scoraggiarci. Sappiamo tutti che il virus è ancora tra noi, che l’emergenza è ancora in corso- ha dichiarato il sindaco Cristoforo Salvati- Dobbiamo, perciò, continuare ad affrontarla con la giusta determinazione, con maturità e con senso di responsabilità”. Restano 34 i casi positivi nel comune a Nord della provincia di Salerno, sui 62 casi totali registrati dall’inizio dell’emergenza sanitaria. L'articolodell’ospedaleal...

