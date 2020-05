Riflettori su Bruxelles | previsioni “nere” in tempo di pandemia

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 6 maggio 2020) (Teleborsa) – La Commissione Europea è pronta ad alzare il velo sulleeconomiche di primavera, per fare il punto sull’impatto che ladi Covid-19 avrà sull’economia dell’Eurozona e dell’UE a 27. A segnare le stime, che inevitabilmente volgeranno al brutto, l’altissimo grado di incertezza poichè c’è da fare i conti con una variabile imprevedibile, ossia la curva del contagio sulla base della quale i singoli Stati decideranno come e quando agire, allentando le misure restrittive messe in campo per contrastare il coronavirus, con annesso impatto sulle attività produttive. Scenario pieno di incognite ma la certezza è che lo choc all’economia dell’Eurozona sarà consistente provocando un’onda piuttosto lunga, come del resto è stato anticipato su più ...