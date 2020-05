(Di mercoledì 6 maggio 2020) «Se c'; la; di anticipare qualche data», per le attività della vendita al dettaglio e degli esercizi commerciali, «possiamo anche valutare delle aperture ulteriori» . Così il presidente...

SkyTG24 : Coronavirus: governo valuta riaperture negozi, bar, ristoranti, parrucchieri dal 18 maggio - Agenzia_Ansa : #Fase2, #Conte alle imprese: 'Non vogliamo prolungare il #lockdown. Valutiamo la riapertura anticipata dei negozi'… - Agenzia_Ansa : #Germania Merkel delega ai Laender la responsabilità sulle riaperture #Fase2 #ANSA - ZenatiDavide : #Politica #Coronavirus #FrancescoBoccia #GiuseppeConte Coronavirus, Conte: “Riaperture? Studiamo qualche anticipo”.… - GazzettaDelSud : Riaperture negozi, Conte: 'Se c'è la possibilità si anticiperà qualche data' -

"Dal Governo non c'è alcuna volontà di protrarre questo lockdown residuo". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a proposito delle riaperture di vendite al dettaglio ed esercizi commerciali, nell'inco ...In Via San Michele, via Ginnastica e via Roma le nuove operazioni concomitanti programmate da Acegas e Comune. Il traffico contenuto sta limitando i disagi TRIESTE Lavori a macchia di leopardo nelle v ...