Rapido FRONTE FREDDO | ma ritornano nei prossimi giorni ANTICICLONE e CALDO

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Si è fatto sentire su parte dell'Italia l'africano, con temperature fino a 30 gradi in Sardegna, ma ora la situazione cambia parzialmente per via dello sprofondamento già avvenuto di un nucleo perturbato dal comparto baltico-scandinavo verso i Balcani. La coda dell'impulso frontale, associato al vortice sull'Est Europa, tende a sfilare sull'Italia, con l'africano costretto ad indietreggiare, almeno temporaneamente. Ilè veicolato da correnti dai quadranti settentrionali. Vanno così affluendo masse d'aria più fresca che spingeranno ilda nord, alimentando una certa instabilità su parte delle nostre regioni, con anche una generale diminuzione delle temperature che si rivelerà del tutto temporanea. Gli effetti della perturbazione si manifestano in queste ore dapprima sul Triveneto, con ...

Si è fatto sentire su parte dell'Italia l'anticiclone africano, con temperature fino a 30 gradi in Sardegna, ma ora la situazione cambia parzialmente per via dello sprofondamento già avvenuto di un nu ...Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 6 maggio 2020: veloce passaggio di un fronte instabile sull’Italia con piogge sulle regioni del Centro-Sud Condizioni meteo in evoluzione sull’Italia in queste o ...