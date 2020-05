Paura nella notte in Trentino: orso si arrampica sul balcone di una palazzina [VIDEO] (Di mercoledì 6 maggio 2020) Paura in Trentino nella notte: a Calliano un orso si è arrampicato sul balcone di una palazzina. Dopo essersi lasciato cadere a terra, il plantigrado si è diretto verso la piazza del paese. A pubblicare il VIDEO sui social è stata Mara Dalzocchio, consigliera provinciale della Lega. “È proprio un periodo strano in cui succede proprio di tutto. Un orso acrobata nel centro di Calliano. Visto a meno di un metro: in macchina ero io,” ha raccontato su Facebook il sindaco Lorenzo Conci. Trentino: orso si arrampica sul balcone di una palazzina VIDEOL'articolo Paura nella notte in Trentino: orso si arrampica sul balcone di una palazzina VIDEO Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Paura nella notte a San Cesareo - fiamme in una palazzina : salvate mamma e figlia

Paura nella notte : 3 scosse di terremoto in meno di un’ora

Antonella Clerici - paura nel bosco : incontro pericoloso nella natura (Di mercoledì 6 maggio 2020)in: a Calliano unsi èto suldi una. Dopo essersi lasciato cadere a terra, il plantigrado si è diretto verso la piazza del paese. A pubblicare ilsui social è stata Mara Dalzocchio, consigliera provinciale della Lega. “È proprio un periodo strano in cui succede proprio di tutto. Unacrobata nel centro di Calliano. Visto a meno di un metro: in macchina ero io,” ha raccontato su Facebook il sindaco Lorenzo Conci.sisuldi unaL'articoloinsisuldi unaMeteo Web.

fanpage : #terremoto nelle Marche, torna la paura nel Centro Italia: scossa di magnitudo 3.6 nella notte #5maggio: - eni : Di cosa abbiamo parlato e cosa abbiamo ricercato in rete durante la #fase1? L'emotion analysis dell’Eni Datalab ce… - Tommaso94989154 : @monachess4 La luce del Signore è oggi la mia stella polare e riscalda il mio cuore. Mi nascondevo nella notte per… - GimZ14 : RT @Dayafter2012: 'Cotidie damnatur qui semper timet.' (L’uomo che vive nella paura è condannato ogni giorno) #DayAfterART ?? ?? ?? ?? #isolad… - vespergeist : RT @dk768: Stanno sperimentando per i bambini un braccialetto per il mantenimento delle distanze, tipo recinti elettrici per gli animali.… -