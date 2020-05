Odissea finita per Dybala: è guarito definitivamente dal coronavirus (Di mercoledì 6 maggio 2020) Dopo oltre un mese e mezzo Paulo Dybala è guarito dal Covid-19 e nelle prossime settimane, con tutte le cautele del caso, potrà iniziare ad allenarsi. "La mia faccia dice tutto: finalmente guarito dal Covid-19!",ha scritto sui social l'attaccante della Juventus. Lo scorso 21 marzo il numero 10 della Juventus era stato il terzo bianconero risultato positivo al coronavirus, dopo Rugani e Matuidi. Ma mentre i primi due erano guariti dopo poche settimane, per il sudamericano l'attesa è stata più lunga. Dybala ha trascorso a Torino la sua quarantena, in compagnia della fidanzata Oriana Sabatini (anche lei positiva e poi guarita), in attesa di una guarigione arrivata soltanto oggi. Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - finita l’odissea del Wuhan Zall : la squadra cinese torna a casa dopo un lungo esilio forzato in Europa ed è festa [FOTO]

Coronavirus - finita l’odissea per gli italiani bloccati in India : “Mi sembra un sogno - trattati come appestati” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Dopo oltre un mese e mezzo Paulodal Covid-19 e nelle prossime settimane, con tutte le cautele del caso, potrà iniziare ad allenarsi. "La mia faccia dice tutto: finalmentedal Covid-19!",ha scritto sui social l'attaccante della Juventus. Lo scorso 21 marzo il numero 10 della Juventus era stato il terzo bianconero risultato positivo al, dopo Rugani e Matuidi. Ma mentre i primi due erano guariti dopo poche settimane, per il sudamericano l'attesa è stata più lunga.ha trascorso a Torino la sua quarantena, in compagnia della fidanzata Oriana Sabatini (anche lei positiva e poi guarita), in attesa di una guarigione arrivata soltanto oggi.

Noovyis : (Odissea finita per Dybala: è guarito definitivamente dal coronavirus) Playhitmusic - - occhio_notizie : San Giorgio a Cremano: odissea finita per due cittadini bloccati in Columbia. Stanno tornando a casa - chiaralessi : RT @MiraPossibile: @Aba_Tweet @chiaralessi @civati Tutti i ragazzi felici si somigliano; ogni ragazzo infelice è invece sfortunato a modo s… -

Ultime Notizie dalla rete : Odissea finita Coronavirus, odissea finita per i bresciani bloccati a S. Domingo Giornale di Brescia Paulo Dybala: guarito dal coronavirus. Tampone negativo per l'attaccante della Juve

Dopo oltre un mese e mezzo Paulo Dybala è guarito dal Covid-19 e nelle prossime settimane, con tutte le cautele del caso, potrà iniziare ad allenarsi. "La mia faccia dice tutto: finalmente guarito dal ...

Mezzadri: «Sono guarito dal virus che si è portato via mia mamma»

Il coordinatore di Ferrara di Fratelli d'Italia ha finito la quarantena all’Astra ed è tornato a casa: «In questi giorni ho riflettuto a lungo, ringrazio chi mi ha assistito» FERRARA. Dopo un’odissea ...

Dopo oltre un mese e mezzo Paulo Dybala è guarito dal Covid-19 e nelle prossime settimane, con tutte le cautele del caso, potrà iniziare ad allenarsi. "La mia faccia dice tutto: finalmente guarito dal ...Il coordinatore di Ferrara di Fratelli d'Italia ha finito la quarantena all’Astra ed è tornato a casa: «In questi giorni ho riflettuto a lungo, ringrazio chi mi ha assistito» FERRARA. Dopo un’odissea ...