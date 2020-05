Napoli | stesa nella notte in pieno centro

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto. Colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi da ignoti nei pressi di via Toledo. I carabinieri della compagnia di, giunti sul posto, hanno rinvenuto ben quattro bossoli sul luogo della. L’evento si è consumato intorno alle 23 di ieri sera in, esattamente in via Conte di Mola nei pressi di piazza Augusteo ed a due passi dalla Galleria Umberto I. L'articoloinproviene da Anteprima24.it.

fabio63c5 : RT @mattinodinapoli: Napoli, finisce il lockdown dei clan: stesa ai Quartieri Spagnoli - kisskissnapoli : NUOVA 'STESA' IN PIENO CENTRO A #NAPOLI: ESPLOSI QUATTRO COLPI DI PISTOLA ?? - IlBlogdiAndy : RT @SkyTG24: #Napoli, 'stesa' vicino piazza del Plebiscito: nessun ferito - Notiziedi_it : Napoli, stesa ai Quartieri Spagnoli. La camorra riparte con i raid armati -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli stesa

Sky Tg24

(ANSA) - NAPOLI, 6 MAG - Con la fase 2 sono riprese anche le 'stese' a Napoli: colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi intorno alle 23 di ieri in via Conte di Mola, stradina che sbuca in piazza Augus ...Colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi intorno alle 23 di ieri in via Conte di Mola, stradina che sbuca in piazza Augusteo, dove si affaccia la stazione della funicolare centrale del capoluogo campa ...