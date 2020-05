Mara Venier acqua e sapone su Instagram dà un taglio ai capelli | Video

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 6 maggio 2020)si mostra sued è bellissima. Senza trucco, indossa gli occhiali, con ilegati con il fermaglio, ammette di aver tagliato ida sola.scombinati, senza un filo di trucco, ma la conduttrice di Domenica In si presenta ai follower in tutta la sua semplicità e bellezza. Simpatica, brava e divertente,stupisce tutti, e non è una novità. Ildiche racconta delaihttps://www.pianetadonne.blog/wp-content/uploads/2020/05/.mp4 Nelpubblicato sulle storie, la conduttrice tvracconta ai suoi fan di aver tagliato i, in particolare di averli scalati sul davanti, e tagliati anche dietro. Ma non mostra ilperché isono legati con un fermaglio e lei si trova in cucina intenta a preparare il ...